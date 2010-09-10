Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мир
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мир
Здравствуйте ребята:) Нашла лечебный сайт по теме здоровья на курортах Абхазских гор. Портал называется Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
пляж, город, есть, новый, Абхазии, Видео, водный
Видео: Белые скалы, Абхазия
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
пляж, город, есть, новый, Абхазии, Видео, водный
Видео: Белые скалы, Абхазия
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость