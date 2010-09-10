На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:16

Привет ребята. Нашла полезный сайт на тему лечения на курортах Абхазских гор. Сайт получил имя Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat ... esnoj.html

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Вид на абхазский курортный поселок Цандрипш с высоты птичьего полета...
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http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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