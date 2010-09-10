Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
Привет всем! Нашел полезный сайт на тему здоровья в Абхазских гор! Портал называется Сайт Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Море в Сухуми
Видео: Белые скалы, Абхазия
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Море в Сухуми
Видео: Белые скалы, Абхазия
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
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