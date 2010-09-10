Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:22

Привет всем! Нашел полезный сайт на тему здоровья в Абхазских гор! Портал называется Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Море в Сухуми

Видео: Белые скалы, Абхазия
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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