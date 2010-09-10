Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:28

Привет друзья! Увидел отличный портал по тематике туризма в Абхазии. Портал называют Портал Абхазии!Море в ГагреОбзор поездки на озеро РицаВ Абхазии расположено пять резиденций И.В.Сталина. Одна из таких загородных дач находится в поселке Холодная речка не далеко от города Гагра . Дача лежит на 300 метрах над уровнем моря. К даче ве...