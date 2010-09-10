Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулка

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулка

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:28

Привет друзья! Увидел отличный портал по тематике туризма в Абхазии. Портал называют Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном

Море в Гагре
Обзор поездки на озеро Рица
В Абхазии расположено пять резиденций И.В.Сталина. Одна из таких загородных дач находится в поселке Холодная речка не далеко от города Гагра . Дача лежит на 300 метрах над уровнем моря. К даче ве...
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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