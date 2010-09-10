Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулка
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулка
Привет друзья! Увидел отличный портал по тематике туризма в Абхазии. Портал называют Портал Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Море в Гагре
Обзор поездки на озеро Рица
В Абхазии расположено пять резиденций И.В.Сталина. Одна из таких загородных дач находится в поселке Холодная речка не далеко от города Гагра . Дача лежит на 300 метрах над уровнем моря. К даче ве...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Море в Гагре
Обзор поездки на озеро Рица
В Абхазии расположено пять резиденций И.В.Сталина. Одна из таких загородных дач находится в поселке Холодная речка не далеко от города Гагра . Дача лежит на 300 метрах над уровнем моря. К даче ве...
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
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