На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р
Привет дорогие:) Нашла полезный сайт по тематике поездок на побережьи Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/461-video ... hzhot.html
Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Обзор крепостей Абхазии
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/video/461-video ... hzhot.html
Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Обзор крепостей Абхазии
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость