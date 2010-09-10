Развлечения в Пицунде

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Развлечения в Пицунде

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:40

Здравствуйте ребята. Нашла отличный портал по тематике отдыха на побережьи Абхазии! Портал называется Сайт Абхазии!

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http://abkhazia-sait.ru/kultura/431-abh ... uhnja.html

Черноморский курорт Пицунда расположенный в Абхазии в Пицундской бухте. Климат в Пицунде классифицируют, как влажный, средиземноморский, субтропический. Круглый год температура воздуха сохраняетс...

Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
Абхазия пополняет бюджет страны за счет курортных зон отдыха. Пляжи Абхазии пользуются огромным спросом у туристов из ближайших стран и дальнего зарубежья, а так же России. Кавказские горы отступ...
Гагра красивейший курортный город, расположенный в Абхазии двух десятках километров от Адлера. Основанный еще древними греками город насчитывает двухтысячелетнюю историю. Историческая часть город...
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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