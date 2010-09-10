Голубое озеро в Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Голубое озеро в Абхазии

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:51

Добрый день ребята. Нашла полезный портал по тематике лечения в Абхазских гор! Портал называют Abkhazia-sait.

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http://abkhazia-sait.ru/video/457-video ... ml#comment

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Абхазская земля богата целебными минеральными источниками и родниками. Один из таких источников находится в селе Мярхаул. Про целебные свойства слабоминиральной воды их Мархяула сложены легенды....
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Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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