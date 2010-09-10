Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 11:51

Добрый день ребята. Нашла полезный портал по тематике лечения в Абхазских гор! Портал называют Abkhazia-sait.[img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]Абхазская земля богата целебными минеральными источниками и родниками. Один из таких источников находится в селе Мярхаул. Про целебные свойства слабоминиральной воды их Мархяула сложены легенды....Абхазия, год, советский, республика, время, округ, составВидео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица