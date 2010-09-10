Голубое озеро в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Голубое озеро в Абхазии
Добрый день ребята. Нашла полезный портал по тематике лечения в Абхазских гор! Портал называют Abkhazia-sait.
[img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video ... ml#comment
Развлечения в Сухуми
Абхазская земля богата целебными минеральными источниками и родниками. Один из таких источников находится в селе Мярхаул. Про целебные свойства слабоминиральной воды их Мархяула сложены легенды....
Абхазия, год, советский, республика, время, округ, состав
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
[img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video ... ml#comment
Развлечения в Сухуми
Абхазская земля богата целебными минеральными источниками и родниками. Один из таких источников находится в селе Мярхаул. Про целебные свойства слабоминиральной воды их Мархяула сложены легенды....
Абхазия, год, советский, республика, время, округ, состав
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
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