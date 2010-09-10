Видео из Абхазии : Взял и поехал! #6 Абхазия под водой Описание видео : Подводная съемка на одном из диких пляжей Абхази

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео из Абхазии : Взял и поехал! #6 Абхазия под водой Описание видео : Подводная съемка на одном из диких пляжей Абхази

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 12:06

Привет дорогие! Нашла отличный сайт по тематике путешествий на побережьи Абхазских гор! Портал получил имя Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

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Обзор курорта Гагра
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http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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