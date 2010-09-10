Видео из Абхазии : Взял и поехал! #6 Абхазия под водой Описание видео : Подводная съемка на одном из диких пляжей Абхази
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео из Абхазии : Взял и поехал! #6 Абхазия под водой Описание видео : Подводная съемка на одном из диких пляжей Абхази
Привет дорогие! Нашла отличный сайт по тематике путешествий на побережьи Абхазских гор! Портал получил имя Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
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Обзор курорта Гагра
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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Обзор курорта Гагра
пляж, Пицунда, развлечение, кафе, курорт, озеро, посетить
Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
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