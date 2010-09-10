Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 12:12

Добрый день всем:) Отыскал лечебный портал по теме отдыха на курортах Абхазии! Сайт называют Портал Абхазии!Гагра красивейший курортный город, расположенный в Абхазии двух десятках километров от Адлера. Основанный еще древними греками город насчитывает двухтысячелетнюю историю. Историческая часть город...Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательныйВалюта и деньги в Абхазии