Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, т

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, т

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 12:12

Добрый день всем:) Отыскал лечебный портал по теме отдыха на курортах Абхазии! Сайт называют Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... cunde.html

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Гагра красивейший курортный город, расположенный в Абхазии двух десятках километров от Адлера. Основанный еще древними греками город насчитывает двухтысячелетнюю историю. Историческая часть город...
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http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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