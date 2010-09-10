Белые скалы в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Белые скалы в Абхазии
Добрый день друзья:) Нашел отличный сайт по тематике отпуска на курортах Абхазских гор. Портал получил название Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Абхазии, речка, холодная, пляж, скал, Холодная речка
Видео: Мини-зоопарк в Гагре, Абхазия. Пеликан жжот!
Река Юпшара является единственной дочерью озера Рица . Принадлежит к бассейну реки Бзыбь . Протяженность реки Юпшара двенадцать километров. Река идеально подходит для занятий спортивными сплавами...
источник, минеральный, вод, Мархяулский, Мархяулский минеральный, Мархяулский минеральный источник, Абхазии, если
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Абхазии, речка, холодная, пляж, скал, Холодная речка
Видео: Мини-зоопарк в Гагре, Абхазия. Пеликан жжот!
Река Юпшара является единственной дочерью озера Рица . Принадлежит к бассейну реки Бзыбь . Протяженность реки Юпшара двенадцать километров. Река идеально подходит для занятий спортивными сплавами...
источник, минеральный, вод, Мархяулский, Мархяулский минеральный, Мархяулский минеральный источник, Абхазии, если
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость