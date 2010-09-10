Сообщение abkhaziaor » 36 минут назад

Добрый день друзья. Отыскал полезный сайт по тематике пляжного отдыха на курортах Абхазии. Сайт называется Сайт Абхазии!сектор, дом, частное, весь, гостевой, жилье, Жилье частного, Жилье частного секторавоздух, Гагра, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, Гагра Абхазия, Гагра Абхазия СъемкаЕсли Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...