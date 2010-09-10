Экономика Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Экономика Абхазии
Добрый день друзья. Отыскал полезный сайт по тематике пляжного отдыха на курортах Абхазии. Сайт называется Сайт Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375- ... hazii.html
Обзор курорта Пицунда
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воздух, Гагра, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, Гагра Абхазия, Гагра Абхазия Съемка
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375- ... hazii.html
Обзор курорта Пицунда
сектор, дом, частное, весь, гостевой, жилье, Жилье частного, Жилье частного сектора
воздух, Гагра, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, Гагра Абхазия, Гагра Абхазия Съемка
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
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