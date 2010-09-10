Экономика Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Экономика Абхазии

Сообщение abkhaziaor » 36 минут назад

Добрый день друзья. Отыскал полезный сайт по тематике пляжного отдыха на курортах Абхазии. Сайт называется Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375- ... hazii.html

Обзор курорта Пицунда

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Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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