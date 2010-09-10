Сообщение abkhaziaor » 22 минуты назад

Здравствуйте дорогие. Нашла полезный сайт по тематике отдыха на курортах Абхазских гор. Портал называется Портал Абхазии.Абхазии, рубль, валюта, деньга, Валюта деньги, Валюта деньги Абхазии, деньги Абхазии, естьРазвлечения в СухумиВалюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...