Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница

Сообщение abkhaziaor » 9 минут назад

Добрый день друзья. Нашел помогающий портал по тематике отпуска на побережьи Абхазии! Сайт получил имя Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/464-video ... ml#comment

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http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
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