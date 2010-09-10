Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница
Добрый день друзья. Нашел помогающий портал по тематике отпуска на побережьи Абхазии! Сайт получил имя Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/464-video ... ml#comment
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http://abkhazia-sait.ru/video/464-video ... ml#comment
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http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=more
1 сообщение • Страница 1 из 1
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