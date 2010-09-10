Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 14:12

Добрый день всем. Нашел лечебный сайт по теме лечения в Абхазских гор. Сайт называется Портал Абхазии.Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...Абхазии, Сухуми, можно, развлечение, экскурсия, город, озеро, пляжАбхазия, город, обзор, Сухум, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор города