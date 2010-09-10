Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 14:12

Добрый день всем. Нашел лечебный сайт по теме лечения в Абхазских гор. Сайт называется Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/458-video ... ronom.html

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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