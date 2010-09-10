Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
Добрый день всем. Нашел лечебный сайт по теме лечения в Абхазских гор. Сайт называется Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/458-video ... ronom.html
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http://abkhazia-sait.ru/video/458-video ... ronom.html
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Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...
Абхазии, Сухуми, можно, развлечение, экскурсия, город, озеро, пляж
Абхазия, город, обзор, Сухум, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор города
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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