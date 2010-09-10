Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из кот

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из кот

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 14:17

Добрый день ребята:) Нашел полезный сайт на тему поездок в Абхазии. Сайт называется Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat ... prele.html

Абхазия в январе

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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