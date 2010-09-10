Война в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Война в Абхазии
Добрый день ребята. Отыскал лечебный портал по тематике отдыха на побережьи Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/465-video ... ml#comment
Вид на абхазский курортный поселок Цандрипш с высоты птичьего полета...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...
источник, минеральный, вод, Мархяулский, Мархяулский минеральный, Мархяулский минеральный источник, Абхазии, если
http://abkhazia-sait.ru/video/465-video ... ml#comment
Вид на абхазский курортный поселок Цандрипш с высоты птичьего полета...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...
источник, минеральный, вод, Мархяулский, Мархяулский минеральный, Мархяулский минеральный источник, Абхазии, если
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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