Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пиц

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пиц

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 14:32

Добрый день всем. Увидел полезный сайт по теме здоровья в Абхазии. Портал называют Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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