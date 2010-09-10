пеликан, Абхазия, Абхазия Пеликан, Абхазия Пеликан жжот, Гагре, Гагре Абхазия

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

пеликан, Абхазия, Абхазия Пеликан, Абхазия Пеликан жжот, Гагре, Гагре Абхазия

Сообщение abkhaziaor » 53 минуты назад

Привет ребята! Нашел лечебный справочник на тему отдыха в Абхазских гор. Портал называют Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/zhile/408-zhile ... hazii.html

Образование в Абхазии

Гагра предлагает туристам множество развлечений. Водные аттракционы, такие как аквапарк, катание на банане, морские прогулки на моторном катамаране. Пешие экскурсии к Новоафонской пещере, восхожд...
Абхазия просто рай для туристов, желающих потратить энергию и силы на активный отдых. Топ десять для любителей отдохнуть с адреналином. Прежде всего, нужно определиться с видом отдыха. Абхазские...
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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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