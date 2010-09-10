Голубое озеро в Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Голубое озеро в Абхазии

Сообщение abkhaziaor » 44 минуты назад

Здравствуйте друзья. Нашла отличный портал по теме туризма на побережьи Абхазии! Сайт получил название Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/467-video ... azija.html

Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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