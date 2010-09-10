Голубое озеро в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Голубое озеро в Абхазии
Здравствуйте друзья. Нашла отличный портал по теме туризма на побережьи Абхазии! Сайт получил название Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/467-video ... azija.html
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Абхазии, экономика, республика, год, 2015, Видео, Видео Абхазии, развитие
Лето в Абхазии жаркое с тропической влажностью, воздух прогревается до + 30 + 35 градусов, солнце обжигает. Дожди летом практически отсутствуют или носят кратковременный характер. Пляжи и отели п...
Обзор находящегося в районе Гагры курорта Пицунда. Прогулка по пляжам и сосновая роща. Пицунда - один из самых популярных курортов Абхазии. Это не с проста, ведь здесь установился уникальный микр...
http://abkhazia-sait.ru/video/467-video ... azija.html
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Абхазии, экономика, республика, год, 2015, Видео, Видео Абхазии, развитие
Лето в Абхазии жаркое с тропической влажностью, воздух прогревается до + 30 + 35 градусов, солнце обжигает. Дожди летом практически отсутствуют или носят кратковременный характер. Пляжи и отели п...
Обзор находящегося в районе Гагры курорта Пицунда. Прогулка по пляжам и сосновая роща. Пицунда - один из самых популярных курортов Абхазии. Это не с проста, ведь здесь установился уникальный микр...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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