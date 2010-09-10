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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

съемка, Абхазии, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном

Сообщение abkhaziaor » 27 минут назад

Привет ребята. Отыскал полезный справочник по тематике поездок на побережьи Абхазских гор. Портал получил имя Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video ... ml#comment

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Абхазия весной
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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