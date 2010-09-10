На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р
Здравствуйте дорогие. Увидел помогающий справочник на тему отпуска на побережьи Абхазских гор. Портал получил имя Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
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Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...
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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
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пеликан, Абхазия, Абхазия Пеликан, Абхазия Пеликан жжот, Гагре, Гагре Абхазия
Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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