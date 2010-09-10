Обзор курорта Пицунда
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Обзор курорта Пицунда
Добрый день всем. Увидел помогающий портал по теме путешествий на побережьи Абхазии! Портал получил имя Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/zhile/
Обзор курорта Гагра
Валюта и деньги в Абхазии
Сухумские пансионаты славятся высоким сервисом и приятной атмосферой. Пансионат Айтар имеет свой галечный пляж в 70 метрах от пансионата. Инфраструктура пляжа имеет крытый солярий и ресторан с ме...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/zhile/
Обзор курорта Гагра
Валюта и деньги в Абхазии
Сухумские пансионаты славятся высоким сервисом и приятной атмосферой. Пансионат Айтар имеет свой галечный пляж в 70 метрах от пансионата. Инфраструктура пляжа имеет крытый солярий и ресторан с ме...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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