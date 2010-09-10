Развлечения в Пицунде

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Развлечения в Пицунде

Сообщение abkhaziaor » 3 минуты назад

Добрый день друзья:) Увидел лечебный сайт по теме отпуска в Абхазских гор. Сайт получил имя Сайт Абхазии.

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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Обратная связь » Сайт Абхазии - Отдых на море и в горах, обзоры и отзывы, цены, пансионаты.

Все побережье Абхазии занято городами - курортами и маленькими поселками, в которых также есть пансионаты и дома отдыха . Которые предлагают провести отпуск в отсутствии городской суеты и шума. Н...
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Абхазия омывается Черным морем. Здесь обитает акула- черный кратан, для человека не представляет опасности. Дельфины- афалина которых можно увидеть при прогулках по морю. Были случаи, когда дельф...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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