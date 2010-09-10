Новоафонская пещера , еще одно уникальное место в Абхазии , которое привлекает внимание отдыхающих . В год пещеру в Ново

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Новоафонская пещера , еще одно уникальное место в Абхазии , которое привлекает внимание отдыхающих . В год пещеру в Ново

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 16:13

Привет дорогие:) Увидел лечебный сайт по тематике туризма на побережьи Абхазии! Портал получил название Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/460-video ... uha-2.html

Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном

Обзор курорта Новый Афон
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Образование в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
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