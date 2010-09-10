Пицунда, курорт, пляж, Абхазии, город, обзор, роща, воздух
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Пицунда, курорт, пляж, Абхазии, город, обзор, роща, воздух
Добрый день друзья. Отыскал лечебный портал на тему туризма в Абхазии! Сайт называют Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/
Абхазии, Абхазия, место, отдых, отдыхать, стоимость, 2014
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
Видео из Абхазии: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица Описание видео : Красивый вид с воздуха на голубое озеро и реку Бзыбь Съемка дроном в каньоне реки Бзыбь в...
http://abkhazia-sait.ru/
Абхазии, Абхазия, место, отдых, отдыхать, стоимость, 2014
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
Видео из Абхазии: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица Описание видео : Красивый вид с воздуха на голубое озеро и реку Бзыбь Съемка дроном в каньоне реки Бзыбь в...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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