рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 16:36

Добрый день дорогие! Увидел отличный сайт по теме туризма на побережьи Абхазии! Сайт называется Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/372- ... shary.html

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Природа » Заповедники Абхазии
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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
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