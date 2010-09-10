рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат
Добрый день дорогие! Увидел отличный сайт по теме туризма на побережьи Абхазии! Сайт называется Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/372- ... shary.html
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Абхазии, Абхазия, место, отдых, отдыхать, стоимость, 2014
Природа » Заповедники Абхазии
Экскурсии » Обзор поездки на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/372- ... shary.html
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Абхазии, Абхазия, место, отдых, отдыхать, стоимость, 2014
Природа » Заповедники Абхазии
Экскурсии » Обзор поездки на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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