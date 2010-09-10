Гостеприимная Абхазия встречает туристов настоящими зимними холодами именно в январе. Первая половина месяца еще довольн

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Гостеприимная Абхазия встречает туристов настоящими зимними холодами именно в январе. Первая половина месяца еще довольн

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 16:41

Добрый день дорогие:) Нашел помогающий справочник по теме путешествий на курортах Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat ... esnoj.html

Видео: Сухум, Абхазия. Обзор города

съемка, Абхазии, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном
Новоафонская пещера , еще одно уникальное место в Абхазии , которое привлекает внимание отдыхающих . В год пещеру в Новом Афоне посещают около одного миллиона туристов. Большая пещера карстового...
Культура » Абхазские традиции
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 0 гостей