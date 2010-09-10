Гудаута город , который только начинает раскрывать себя туристам. Гудуатский район больше относится к сельскохозяйственн
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Гудаута город , который только начинает раскрывать себя туристам. Гудуатский район больше относится к сельскохозяйственн
Здравствуйте друзья. Увидел полезный портал по теме лечения на курортах Абхазских гор. Сайт получил название Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/video/454-video ... ml#comment
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Обзор поездки по Бзыбскому ущелью
Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозелеными олеандрами. Весело провести время на море не сложно. Заняться купание...
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
http://abkhazia-sait.ru/video/454-video ... ml#comment
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Обзор поездки по Бзыбскому ущелью
Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозелеными олеандрами. Весело провести время на море не сложно. Заняться купание...
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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