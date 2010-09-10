Гудаута город , который только начинает раскрывать себя туристам. Гудуатский район больше относится к сельскохозяйственн

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Гудаута город , который только начинает раскрывать себя туристам. Гудуатский район больше относится к сельскохозяйственн

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 16:49

Здравствуйте друзья. Увидел полезный портал по теме лечения на курортах Абхазских гор. Сайт получил название Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/454-video ... ml#comment

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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
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