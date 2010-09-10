"Империя пальто" - высокое качество по выгодной цене!

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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coatempire
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 12:26

"Империя пальто" - высокое качество по выгодной цене!

Сообщение coatempire » 57 минут назад

"Империя пальто" - высокое качество по выгодной цене от производителя!

Изображение

http://www.paltoopt.ru
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