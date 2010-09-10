"Империя пальто" - высокое качество по выгодной цене!
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 12:26
"Империя пальто" - высокое качество по выгодной цене!
"Империя пальто" - высокое качество по выгодной цене от производителя!
http://www.paltoopt.ru
coatempire@mail.ru
Мы в соцсетях:
http://vk.com/realcoatempire
http://ok.ru/coatempire
http://www.facebook.com/groups/coatempire
Телефон 8-800-234-9604 (звонок по России бесплатный)
http://www.paltoopt.ru
coatempire@mail.ru
Мы в соцсетях:
http://vk.com/realcoatempire
http://ok.ru/coatempire
http://www.facebook.com/groups/coatempire
Телефон 8-800-234-9604 (звонок по России бесплатный)
1 сообщение • Страница 1 из 1
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