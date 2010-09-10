Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего
Привет друзья:) Нашла полезный портал по тематике отпуска в Абхазских гор. Портал получил имя Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=razvlechenija
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Абхазия встречает весну уже в марте, природа начинает пробуждаться, но температура еще низкая +14 градусов при отсутствии дождя. Море еще совсем холодное +9 градусов, и растения еще спят. А вот в...
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http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=razvlechenija
Абхазии, поселок, Цандрипш, Видео, Видео Абхазии, описание, пляж, Абхазия
Абхазия встречает весну уже в марте, природа начинает пробуждаться, но температура еще низкая +14 градусов при отсутствии дождя. Море еще совсем холодное +9 градусов, и растения еще спят. А вот в...
абхазский, Абхазии, кухня, готовить, фрукт, шашлык, Абхазская кухня, Видео
Абхазии, день, праздник, отмечать, война, Абхазия, Видео, Видео Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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