Сообщение abkhaziaor » 42 минуты назад

Привет друзья:) Нашла полезный портал по тематике отпуска в Абхазских гор. Портал получил имя Abkhazia-sait.Абхазия встречает весну уже в марте, природа начинает пробуждаться, но температура еще низкая +14 градусов при отсутствии дождя. Море еще совсем холодное +9 градусов, и растения еще спят. А вот в...абхазский, Абхазии, кухня, готовить, фрукт, шашлык, Абхазская кухня, ВидеоАбхазии, день, праздник, отмечать, война, Абхазия, Видео, Видео Абхазии