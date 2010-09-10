Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего

Сообщение abkhaziaor » 42 минуты назад

Привет друзья:) Нашла полезный портал по тематике отпуска в Абхазских гор. Портал получил имя Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&category=razvlechenija

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Абхазия встречает весну уже в марте, природа начинает пробуждаться, но температура еще низкая +14 градусов при отсутствии дождя. Море еще совсем холодное +9 градусов, и растения еще спят. А вот в...
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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
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