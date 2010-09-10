Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра
Привет ребята. Нашла полезный портал по тематике отдыха в Абхазских гор. Сайт получил имя Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Обзор курорта Гагра
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Обзор курорта Гагра
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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