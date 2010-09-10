Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Привет ребята. Нашла полезный портал по тематике отдыха в Абхазских гор. Сайт получил имя Abkhazia-sait!Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательныйВидео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дрономВидео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...