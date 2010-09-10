Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра

Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Привет ребята. Нашла полезный портал по тематике отдыха в Абхазских гор. Сайт получил имя Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Обзор курорта Гагра

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Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/449-rossijskaja-voennaja-baza-v-abhazii.html
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