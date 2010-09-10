Сообщение abkhaziaor » 6 минут назад

Привет ребята:) Нашел лечебный портал по тематике пляжного отдыха на курортах Абхазии! Сайт получил имя Abkhazia-sait.Гагра предлагает туристам множество развлечений. Водные аттракционы, такие как аквапарк, катание на банане, морские прогулки на моторном катамаране. Пешие экскурсии к Новоафонской пещере, восхожд...Бзыбское ущелье расположилось между Гагрским и Главным Кавказским хребтом. Ущелье, пожалуй самое красивое на из всех абхазских ущелий . Как с географической точки зрения, так и с биологической. Х...Видео: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном