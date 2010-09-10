ВАШ ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ

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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

ВАШ ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ

Сообщение mihel60 » 20 минут назад

Давайте поговорим на тему вашего самого любимого сериала, какой он у вас, тот самый единственный. Просто думаю, что кому-то станет достаточно сложно такой выбор делать и все же считаю, что тема достаточно интересная и актуальная, поэтому собственно и интересно обсуждение.
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: ВАШ ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ

Сообщение mihel60 » 3 минуты назад

Очень буду благодарен за совет исторического сериала на подобие Императрица Ки. Смотрели всей семьей и всем было интересно. Дети даже говорили, что будет жаль, когда он закончиться. На просмотр ушло около двух месяцев, хотя смотрели не по одной серии. Зато в доме была дисциплина в ожидании просмотра сериала.

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