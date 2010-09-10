Сообщение perevozka07 » 57 минут назад

Ледовый дворец "Олимпийский" приглашает на ледовый спектакль "Принцесса Анастасия"!

В основе сюжета спектакля – легенда о спасении наследницы российского престола, неоднократно получавшая развитие в театральном и киноискусстве. Продюсерский центр «ICE VISION» предлагает самостоятельную версию истории жизни княжны Анастасии, волей судьбы оказавшейся вдали от родины. Перед зрителем развернутся трогательные семейные сцены дома Романовых, роковые события революции, коварные интриги противников и, конечно, история любви, зародившаяся в один из самых тяжелых периодов Российской Империи. Зритель увидит сцены дворцовых приемов, жизнь рабочего класса, песни цыганского табора, марши красных чекистов и конечно же трогательные сцены любви между главными героями. «Принцесса Анастасия» — театрализованное ледовое шоу, созданное специально для аудитории в возрасте старше 12 лет. Стоимость билетов от 900 до 2700 руб. Справки по тел +7(4912)99-09-52,

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