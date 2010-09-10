Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » Сегодня, 11:52

Мы приглашаем вас на очередную нашу выставку в Рязани07-08 октября 2016 г.Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".Лицензия WCF L# 171097- EUROPE CONTINENT SHOW- ER-042Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65АВ программе выставки:Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.Наш великолепный состав экспертов:Марина Литвина, Россия (AB,WCF)Павел Рудов, Украина (AB,WCF)