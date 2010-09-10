Выставка породистых кошек!
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
Выставка породистых кошек!
Мы приглашаем вас на очередную нашу выставку в Рязани :
07-08 октября 2016 г.
Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".
Лицензия WCF L# 171097- EUROPE CONTINENT SHOW- ER-042
Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.
Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65А
В программе выставки:
Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,
Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,
Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.
Наш великолепный состав экспертов:
Марина Литвина, Россия (AB,WCF)
Павел Рудов, Украина (AB,WCF)
07-08 октября 2016 г.
Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".
Лицензия WCF L# 171097- EUROPE CONTINENT SHOW- ER-042
Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.
Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65А
В программе выставки:
Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,
Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,
Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.
Наш великолепный состав экспертов:
Марина Литвина, Россия (AB,WCF)
Павел Рудов, Украина (AB,WCF)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
2 сообщения • Страница 1 из 1
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