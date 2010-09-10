Выставка породистых кошек!

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Выставка породистых кошек!

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » Сегодня, 11:52

Мы приглашаем вас на очередную нашу выставку в Рязани :D :

07-08 октября 2016 г.

Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".

Лицензия WCF L# 171097- EUROPE CONTINENT SHOW- ER-042

Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.

Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65А

В программе выставки:

Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,
Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,
Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.
Наш великолепный состав экспертов:

Марина Литвина, Россия (AB,WCF)
Павел Рудов, Украина (AB,WCF)
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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Re: Выставка породистых кошек!

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » Сегодня, 13:04

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