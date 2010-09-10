Balani.Одежда от производителя.Ищем СП оргов
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 сен 2015, 18:30
Balani.Одежда от производителя.Ищем СП оргов
Balani.Одежда от производителя.Ищем СП оргов
Предлагает выгодные условия для организаторов СП
Условия работы:
• ОПТ от 5 ед. на сайте для России и СНГ, от 3ед. для Украины (без ростовок -мы не привязываемся к ростовкам)
• Отгрузка с момента формирования заказа:
• 1-5 дней для России и СНГ,1-3 для Украины;
Для более подробной информации об условиях сотрудничества переходите на сайт.
Перейти в каталог balani-tm.com
Перейти в каталог Вконтакте
Наш сервис полностью автоматизирован:
• Выгрузка товаров в Соцсети с помощью SLIZA,ОБЛАЧНЫЙ ПАРСЕР,ТУРБОПАРСЕР,ВЗАКУПКЕ
• Постоянно обновляющийся широкий ассортимент одежды
• Минимальные оптовые цены
• Бесплатная доставка до ТК в России
• Бесплатная доставка Новой почтой от 3-х ед товаров
• Отличное качество одежды,фотографий
• Профиссиональные фотосессии - Все фото оригинальные, выполнены с товара в живую на наших фотомоделях нашими фотографами!
• Наличие каталога с фото для скачивания и выставления на своих ресурсах.Скачать можно ЗДЕСЬ!
• Обновление коллекций каждую неделю минимум 150 едениц
• Приём, обработка и доставка заказов в кротчайшие сроки
• Доставка Новой Почтой, Интайм, Укрпочтой,Деливери, Почтой России, EMS,Поездом,ПЕК, ЖелДор, Деловые Линии, Байкал сервис, КСЭ,КИТ,Энергия,СДЭК
• Кратчайшие сроки доставки для России,СНГ
• Возможность оплаты Денежными переводами и картами(VISA,MASTER CARD)банков России,Сбербанк онлайн,Онлайн олаты прямо с Сайта и тд.
• По всем интиресующим вопросам пишите нам на Почту: opt@balani-tm.com
Предлагает выгодные условия для организаторов СП
Условия работы:
• ОПТ от 5 ед. на сайте для России и СНГ, от 3ед. для Украины (без ростовок -мы не привязываемся к ростовкам)
• Отгрузка с момента формирования заказа:
• 1-5 дней для России и СНГ,1-3 для Украины;
Для более подробной информации об условиях сотрудничества переходите на сайт.
Перейти в каталог balani-tm.com
Перейти в каталог Вконтакте
Наш сервис полностью автоматизирован:
• Выгрузка товаров в Соцсети с помощью SLIZA,ОБЛАЧНЫЙ ПАРСЕР,ТУРБОПАРСЕР,ВЗАКУПКЕ
• Постоянно обновляющийся широкий ассортимент одежды
• Минимальные оптовые цены
• Бесплатная доставка до ТК в России
• Бесплатная доставка Новой почтой от 3-х ед товаров
• Отличное качество одежды,фотографий
• Профиссиональные фотосессии - Все фото оригинальные, выполнены с товара в живую на наших фотомоделях нашими фотографами!
• Наличие каталога с фото для скачивания и выставления на своих ресурсах.Скачать можно ЗДЕСЬ!
• Обновление коллекций каждую неделю минимум 150 едениц
• Приём, обработка и доставка заказов в кротчайшие сроки
• Доставка Новой Почтой, Интайм, Укрпочтой,Деливери, Почтой России, EMS,Поездом,ПЕК, ЖелДор, Деловые Линии, Байкал сервис, КСЭ,КИТ,Энергия,СДЭК
• Кратчайшие сроки доставки для России,СНГ
• Возможность оплаты Денежными переводами и картами(VISA,MASTER CARD)банков России,Сбербанк онлайн,Онлайн олаты прямо с Сайта и тд.
• По всем интиресующим вопросам пишите нам на Почту: opt@balani-tm.com
1 сообщение • Страница 1 из 1
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