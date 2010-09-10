Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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balanishop Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 18:30 Balani.Одежда от производителя.Ищем СП оргов Цитата Сообщение balanishop » 33 минуты назад Balani.Одежда от производителя.Ищем СП оргов



Предлагает выгодные условия для организаторов СП



Условия работы:

• ОПТ от 5 ед. на сайте для России и СНГ, от 3ед. для Украины (без ростовок -мы не привязываемся к ростовкам)

• Отгрузка с момента формирования заказа:

• 1-5 дней для России и СНГ,1-3 для Украины;





Для более подробной информации об условиях сотрудничества переходите на сайт.







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Наш сервис полностью автоматизирован:

• Выгрузка товаров в Соцсети с помощью SLIZA,ОБЛАЧНЫЙ ПАРСЕР,ТУРБОПАРСЕР,ВЗАКУПКЕ

• Постоянно обновляющийся широкий ассортимент одежды

• Минимальные оптовые цены

• Бесплатная доставка до ТК в России

• Бесплатная доставка Новой почтой от 3-х ед товаров

• Отличное качество одежды,фотографий

• Профиссиональные фотосессии - Все фото оригинальные, выполнены с товара в живую на наших фотомоделях нашими фотографами!

• Наличие каталога с фото для скачивания и выставления на своих ресурсах.Скачать можно ЗДЕСЬ!

• Обновление коллекций каждую неделю минимум 150 едениц

• Приём, обработка и доставка заказов в кротчайшие сроки

• Доставка Новой Почтой, Интайм, Укрпочтой,Деливери, Почтой России, EMS,Поездом,ПЕК, ЖелДор, Деловые Линии, Байкал сервис, КСЭ,КИТ,Энергия,СДЭК

• Кратчайшие сроки доставки для России,СНГ

• Возможность оплаты Денежными переводами и картами(VISA,MASTER CARD)банков России,Сбербанк онлайн,Онлайн олаты прямо с Сайта и тд.

• По всем интиресующим вопросам пишите нам на Почту: Предлагает выгодные условия для организаторов СПУсловия работы:• ОПТ от 5 ед. на сайте для России и СНГ, от 3ед. для Украины (без ростовок -мы не привязываемся к ростовкам)• Отгрузка с момента формирования заказа:• 1-5 дней для России и СНГ,1-3 для Украины;Для более подробной информации об условиях сотрудничества переходите на сайт.Наш сервис полностью автоматизирован:• Выгрузка товаров в Соцсети с помощью SLIZA,ОБЛАЧНЫЙ ПАРСЕР,ТУРБОПАРСЕР,ВЗАКУПКЕ• Постоянно обновляющийся широкий ассортимент одежды• Минимальные оптовые цены• Бесплатная доставка до ТК в России• Бесплатная доставка Новой почтой от 3-х ед товаров• Отличное качество одежды,фотографий• Профиссиональные фотосессии - Все фото оригинальные, выполнены с товара в живую на наших фотомоделях нашими фотографами!• Наличие каталога с фото для скачивания и выставления на своих ресурсах.Скачать можно• Обновление коллекций каждую неделю минимум 150 едениц• Приём, обработка и доставка заказов в кротчайшие сроки• Доставка Новой Почтой, Интайм, Укрпочтой,Деливери, Почтой России, EMS,Поездом,ПЕК, ЖелДор, Деловые Линии, Байкал сервис, КСЭ,КИТ,Энергия,СДЭК• Кратчайшие сроки доставки для России,СНГ• Возможность оплаты Денежными переводами и картами(VISA,MASTER CARD)банков России,Сбербанк онлайн,Онлайн олаты прямо с Сайта и тд.• По всем интиресующим вопросам пишите нам на Почту: opt@balani-tm.com Вернуться к началу

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