Охранникам работа в Москве и Подмосковье
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Охранникам работа в Москве и Подмосковье
Требуются охранники на работу вахтовым методом 15/15, 30/15 на объектах Москвы и Подмосковья. Требования: наличие лицензии охранника, стрессоустойчивость, энергичность, наблюдательность, дисциплинированность. Обязанности: обеспечение безопасности объекта, осуществление контрольно-пропускного режима. Обращаться по телефону: 8 (495) 686-34-58
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