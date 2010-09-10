Сообщение OOO Georg » Сегодня, 13:17

Требуются охранники на работу вахтовым методом 15/15, 30/15 на объектах Москвы и Подмосковья. Требования: наличие лицензии охранника, стрессоустойчивость, энергичность, наблюдательность, дисциплинированность. Обязанности: обеспечение безопасности объекта, осуществление контрольно-пропускного режима. Обращаться по телефону: 8 (495) 686-34-58