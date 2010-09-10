Сообщение StasR » Сегодня, 11:03

Дорогие соседи, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Дороги соседи, Зарайск и Рязань связывают исторические корни, посему обращаюсь к вам по братски.На границе с Рязанской областью тайская фирма "Charoen Pokphand Group", планировала строительство мегасвинокомплекса на 180 тысяч голов. Эта организация уже испортило экологию во многих уголках России своими бойнями, крематориями и навозными "озерами".Зарайцы встали на защиту своей земли.Администрация хоть и обещала нас поддержать, но на самом деле старались любыми средствами успокоить волнения.То экологическую экспертизу навязывали, то предлагали скинуться и землю выкупить.Зарайцы стояли на своем, дважды собирали подписи под обращением к Президенту о запрете строительства. Первые 12 тысяч были потеряны в администрации района. Вторые 15 тысяч были направлены в его адрес. Но реакции не было.Активисты выставляли пикеты и организовывали митинги. После очередного митингаправительство московской области пошло на попятную, отступили и тайцы.От землепользователя получено извещение, что свинокомплекс на территории Зарайского района строится не будет.Но! Возможно они пойдут к вам, в Рязанскую область.