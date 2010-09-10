Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.

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StasR
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
Откуда: Зарайск-Солотча
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Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.

Сообщение StasR » Сегодня, 11:03

Дороги соседи, Зарайск и Рязань связывают исторические корни, посему обращаюсь к вам по братски.
На границе с Рязанской областью тайская фирма "Charoen Pokphand Group", планировала строительство мегасвинокомплекса на 180 тысяч голов. Эта организация уже испортило экологию во многих уголках России своими бойнями, крематориями и навозными "озерами".
Зарайцы встали на защиту своей земли.
https://otr-online.ru/news/zhiteli-podm ... 79710.html
Администрация хоть и обещала нас поддержать, но на самом деле старались любыми средствами успокоить волнения.
То экологическую экспертизу навязывали, то предлагали скинуться и землю выкупить.
Зарайцы стояли на своем, дважды собирали подписи под обращением к Президенту о запрете строительства. Первые 12 тысяч были потеряны в администрации района. Вторые 15 тысяч были направлены в его адрес. Но реакции не было.
Активисты выставляли пикеты и организовывали митинги. После очередного митинга
https://youtu.be/sMlHfnfDCPA
правительство московской области пошло на попятную, отступили и тайцы.
От землепользователя получено извещение, что свинокомплекс на территории Зарайского района строится не будет.
Но! Возможно они пойдут к вам, в Рязанскую область.
Дорогие соседи, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1771
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.

Сообщение АЛСНщик » 10 минут назад

Что забавно, знаю жителей Зарайска, постоянно работающих в... Рязани :o Да-да, в Рязани, в нищих рязанских фирмах, например на монтаже ОПС :roll: Район, считай, без экономики - им дело предлагают, а они отмахиваются :?
Между прочим, схожее сообщение про свинокомплекс публиковалось в Типичном рыбном - подписчики группы просто не поняли, почему район должен отказаться от создания на своей территории предприятия - налогоплательщика с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это если, конечно, инвесторы выберут Рыбновский район - официальной информации здесь пока никакой.
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