Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
- Откуда: Зарайск-Солотча
- Контактная информация:
Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Дороги соседи, Зарайск и Рязань связывают исторические корни, посему обращаюсь к вам по братски.
На границе с Рязанской областью тайская фирма "Charoen Pokphand Group", планировала строительство мегасвинокомплекса на 180 тысяч голов. Эта организация уже испортило экологию во многих уголках России своими бойнями, крематориями и навозными "озерами".
Зарайцы встали на защиту своей земли.
https://otr-online.ru/news/zhiteli-podm ... 79710.html
Администрация хоть и обещала нас поддержать, но на самом деле старались любыми средствами успокоить волнения.
То экологическую экспертизу навязывали, то предлагали скинуться и землю выкупить.
Зарайцы стояли на своем, дважды собирали подписи под обращением к Президенту о запрете строительства. Первые 12 тысяч были потеряны в администрации района. Вторые 15 тысяч были направлены в его адрес. Но реакции не было.
Активисты выставляли пикеты и организовывали митинги. После очередного митинга
https://youtu.be/sMlHfnfDCPA
правительство московской области пошло на попятную, отступили и тайцы.
От землепользователя получено извещение, что свинокомплекс на территории Зарайского района строится не будет.
Но! Возможно они пойдут к вам, в Рязанскую область.
Дорогие соседи, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
На границе с Рязанской областью тайская фирма "Charoen Pokphand Group", планировала строительство мегасвинокомплекса на 180 тысяч голов. Эта организация уже испортило экологию во многих уголках России своими бойнями, крематориями и навозными "озерами".
Зарайцы встали на защиту своей земли.
https://otr-online.ru/news/zhiteli-podm ... 79710.html
Администрация хоть и обещала нас поддержать, но на самом деле старались любыми средствами успокоить волнения.
То экологическую экспертизу навязывали, то предлагали скинуться и землю выкупить.
Зарайцы стояли на своем, дважды собирали подписи под обращением к Президенту о запрете строительства. Первые 12 тысяч были потеряны в администрации района. Вторые 15 тысяч были направлены в его адрес. Но реакции не было.
Активисты выставляли пикеты и организовывали митинги. После очередного митинга
https://youtu.be/sMlHfnfDCPA
правительство московской области пошло на попятную, отступили и тайцы.
От землепользователя получено извещение, что свинокомплекс на территории Зарайского района строится не будет.
Но! Возможно они пойдут к вам, в Рязанскую область.
Дорогие соседи, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Что забавно, знаю жителей Зарайска, постоянно работающих в... Рязани Да-да, в Рязани, в нищих рязанских фирмах, например на монтаже ОПС Район, считай, без экономики - им дело предлагают, а они отмахиваются
Между прочим, схожее сообщение про свинокомплекс публиковалось в Типичном рыбном - подписчики группы просто не поняли, почему район должен отказаться от создания на своей территории предприятия - налогоплательщика с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это если, конечно, инвесторы выберут Рыбновский район - официальной информации здесь пока никакой.
Между прочим, схожее сообщение про свинокомплекс публиковалось в Типичном рыбном - подписчики группы просто не поняли, почему район должен отказаться от создания на своей территории предприятия - налогоплательщика с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это если, конечно, инвесторы выберут Рыбновский район - официальной информации здесь пока никакой.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
- Откуда: Зарайск-Солотча
- Контактная информация:
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Нет там никаких мест. Автоматика. И доход не ваш, а инвестора.
Съездите в Вадский район Нижнегородской области. Или в Луховицкий или в Серебряно-прудский. Посмотрите, чем эти инвестиции пахнут.
Они тоже радовались, что места будут, и свинина дешевая.
Земля не в состоянии переработать столько отходов.
Изучите проблему и все поймете.
Съездите в Вадский район Нижнегородской области. Или в Луховицкий или в Серебряно-прудский. Посмотрите, чем эти инвестиции пахнут.
Они тоже радовались, что места будут, и свинина дешевая.
Земля не в состоянии переработать столько отходов.
Изучите проблему и все поймете.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
- Откуда: Зарайск-Солотча
- Контактная информация:
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Вдогонку:
https://youtu.be/7JwDcS9f0FA
Мы живем в эпоху капитализма, его цель - прибыль. Для достижения сверхприбылей он способен на любое преступление. (Не мое. К.Маркса). Ни кто не защитит вас кроме вас самих.
Будьте бдительны!
https://youtu.be/7JwDcS9f0FA
Мы живем в эпоху капитализма, его цель - прибыль. Для достижения сверхприбылей он способен на любое преступление. (Не мое. К.Маркса). Ни кто не защитит вас кроме вас самих.
Будьте бдительны!
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
В рязанской области собирались мегакоровник строить. По моему тоже тайская фирма.
А насчет рабочих мест вы не правы. Логистика пока без людей не может обойтись, ветслужба не может быть автоматической. Автоматы тоже люди обслуживают. И т. д.
А насчет рабочих мест вы не правы. Логистика пока без людей не может обойтись, ветслужба не может быть автоматической. Автоматы тоже люди обслуживают. И т. д.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей