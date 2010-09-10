Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
- Откуда: Зарайск-Солотча
- Контактная информация:
Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Дороги соседи, Зарайск и Рязань связывают исторические корни, посему обращаюсь к вам по братски.
На границе с Рязанской областью тайская фирма "Charoen Pokphand Group", планировала строительство мегасвинокомплекса на 180 тысяч голов. Эта организация уже испортило экологию во многих уголках России своими бойнями, крематориями и навозными "озерами".
Зарайцы встали на защиту своей земли.
https://otr-online.ru/news/zhiteli-podm ... 79710.html
Администрация хоть и обещала нас поддержать, но на самом деле старались любыми средствами успокоить волнения.
То экологическую экспертизу навязывали, то предлагали скинуться и землю выкупить.
Зарайцы стояли на своем, дважды собирали подписи под обращением к Президенту о запрете строительства. Первые 12 тысяч были потеряны в администрации района. Вторые 15 тысяч были направлены в его адрес. Но реакции не было.
Активисты выставляли пикеты и организовывали митинги. После очередного митинга
https://youtu.be/sMlHfnfDCPA
правительство московской области пошло на попятную, отступили и тайцы.
От землепользователя получено извещение, что свинокомплекс на территории Зарайского района строится не будет.
Но! Возможно они пойдут к вам, в Рязанскую область.
Дорогие соседи, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
На границе с Рязанской областью тайская фирма "Charoen Pokphand Group", планировала строительство мегасвинокомплекса на 180 тысяч голов. Эта организация уже испортило экологию во многих уголках России своими бойнями, крематориями и навозными "озерами".
Зарайцы встали на защиту своей земли.
https://otr-online.ru/news/zhiteli-podm ... 79710.html
Администрация хоть и обещала нас поддержать, но на самом деле старались любыми средствами успокоить волнения.
То экологическую экспертизу навязывали, то предлагали скинуться и землю выкупить.
Зарайцы стояли на своем, дважды собирали подписи под обращением к Президенту о запрете строительства. Первые 12 тысяч были потеряны в администрации района. Вторые 15 тысяч были направлены в его адрес. Но реакции не было.
Активисты выставляли пикеты и организовывали митинги. После очередного митинга
https://youtu.be/sMlHfnfDCPA
правительство московской области пошло на попятную, отступили и тайцы.
От землепользователя получено извещение, что свинокомплекс на территории Зарайского района строится не будет.
Но! Возможно они пойдут к вам, в Рязанскую область.
Дорогие соседи, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Что забавно, знаю жителей Зарайска, постоянно работающих в... Рязани Да-да, в Рязани, в нищих рязанских фирмах, например на монтаже ОПС Район, считай, без экономики - им дело предлагают, а они отмахиваются
Между прочим, схожее сообщение про свинокомплекс публиковалось в Типичном рыбном - подписчики группы просто не поняли, почему район должен отказаться от создания на своей территории предприятия - налогоплательщика с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это если, конечно, инвесторы выберут Рыбновский район - официальной информации здесь пока никакой.
Между прочим, схожее сообщение про свинокомплекс публиковалось в Типичном рыбном - подписчики группы просто не поняли, почему район должен отказаться от создания на своей территории предприятия - налогоплательщика с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это если, конечно, инвесторы выберут Рыбновский район - официальной информации здесь пока никакой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
- Откуда: Зарайск-Солотча
- Контактная информация:
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Нет там никаких мест. Автоматика. И доход не ваш, а инвестора.
Съездите в Вадский район Нижнегородской области. Или в Луховицкий или в Серебряно-прудский. Посмотрите, чем эти инвестиции пахнут.
Они тоже радовались, что места будут, и свинина дешевая.
Земля не в состоянии переработать столько отходов.
Изучите проблему и все поймете.
Съездите в Вадский район Нижнегородской области. Или в Луховицкий или в Серебряно-прудский. Посмотрите, чем эти инвестиции пахнут.
Они тоже радовались, что места будут, и свинина дешевая.
Земля не в состоянии переработать столько отходов.
Изучите проблему и все поймете.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 04 авг 2010, 15:27
- Откуда: Зарайск-Солотча
- Контактная информация:
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Вдогонку:
https://youtu.be/7JwDcS9f0FA
Мы живем в эпоху капитализма, его цель - прибыль. Для достижения сверхприбылей он способен на любое преступление. (Не мое. К.Маркса). Ни кто не защитит вас кроме вас самих.
Будьте бдительны!
https://youtu.be/7JwDcS9f0FA
Мы живем в эпоху капитализма, его цель - прибыль. Для достижения сверхприбылей он способен на любое преступление. (Не мое. К.Маркса). Ни кто не защитит вас кроме вас самих.
Будьте бдительны!
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
В рязанской области собирались мегакоровник строить. По моему тоже тайская фирма.
А насчет рабочих мест вы не правы. Логистика пока без людей не может обойтись, ветслужба не может быть автоматической. Автоматы тоже люди обслуживают. И т. д.
А насчет рабочих мест вы не правы. Логистика пока без людей не может обойтись, ветслужба не может быть автоматической. Автоматы тоже люди обслуживают. И т. д.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Свинья - нечистое животное. В Священном Коране есть прямой запрет на употребление свинины. Нужно писать Рамзану Кадырову, чтобы он запретил строительство свиноферм на территории РФ. Тем более строить будут поганые язычники из Тайланда, коих там 95%. Засрут всю землю свиным навозом, негде будет мичеть воткнуть. И русским тоже нужно протестовать. В каком виде мы передадим землю более трудолюбивым уроженцам Кавказа и Средней Азии?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Во! Настоящая дискуссия пошла, сейчас еше Эбунец присоединится и будет все культурненькр. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3505
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Мы Зарайск отстояли, но они пойдут к вам! Проблемы строительства мегасвинокомплекса.
Колхозник писал(а):Свинья - нечистое животное. В Священном Коране есть прямой запрет на употребление свинины. Нужно писать Рамзану Кадырову, чтобы он запретил строительство свиноферм на территории РФ. Тем более строить будут поганые язычники из Тайланда, коих там 95%. Засрут всю землю свиным навозом, негде будет мичеть воткнуть. И русским тоже нужно протестовать. В каком виде мы передадим землю более трудолюбивым уроженцам Кавказа и Средней Азии?
Аккуратней, щаз за такое привлечь могут.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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