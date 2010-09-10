Сообщение Колхозник » 09 сен 2017, 10:36

Свинья - нечистое животное. В Священном Коране есть прямой запрет на употребление свинины. Нужно писать Рамзану Кадырову, чтобы он запретил строительство свиноферм на территории РФ. Тем более строить будут поганые язычники из Тайланда, коих там 95%. Засрут всю землю свиным навозом, негде будет мичеть воткнуть. И русским тоже нужно протестовать. В каком виде мы передадим землю более трудолюбивым уроженцам Кавказа и Средней Азии?

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)