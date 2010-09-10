Сообщение CM_GT » Сегодня, 18:16

Внимание!!! Недобросовестный застройщик ООО Русские Палаты и директор Ильченко Артем Юрьевич.



Хотим рассказать историю своей стройки. Надеемся, что это поможет не связаться с недобросовестным застройщиком и возможно найти еще пострадавших для коллективного обращения в полицию. Поддавшись на активную рекламу, сказки застройщика о госзаказах, красивый офис и решающий фактор- аккредитацию в Сбербанке, т.к. мы хотели строить в кредит и наивно полагали, что аккредитация фирмы в Сбербанке – гарантия добросовестности застройщика, мы обратились в строительную фирму ООО «Русские Палаты». Стройка началась, и мы были вполне довольны, даже советовали своего застройщика другим. Однако после перечисления банком второго, заключительного транша, стройка практически сразу остановилась. Сначала с нашего участка вывезли вагончик, а совсем недавно представители фирмы пытались вывезти давно оплаченные материалы. Директор Ильченко Артем Юрьевич давал обещания что вот-вот, и стройка возобновится. Чтобы все понимали, дата окончания строительства по договору 28 декабря 2016 года, сейчас сентябрь 2017.

В феврале 2017 Ильченко Артем Юрьевич просто исчез, не отвечал на наши звонки. Спустя время, чудом разыскав директора Русских Палат нам удалось с ним поговорить. Разговор мы записали. Артем Юрьевич Ильченко сетовал на финансовые трудности, признал, что наши деньги ушли не по назначению, оправдывая это тем, что все так строят. Сказал, что обратившись в суд мы вообще ничего не добьёмся, т.к. ООО отвечает только уставным капиталом, и лично он ничем не рискует, есть уже другое ООО Русские Палаты Строй, посоветовал ждать, может деньги вот-вот и появятся. Мы составили новый план график, по которому строительство должно было завершиться в середине июля. Рабочие на участке появлялись изредка, но занимались несущественными работами. Изредка отвечая на наши звонки, Ильченко Артем Юрьевич ничего связного сказать не мог, находя тысячу отговорок, и совершенно нагло обманывая, что материал заказан, все будет сделано. Как оказалось, впоследствии, этот человек вообще практически не говорит правды, обманывая всех своих и клиентов, и работников, и подрядчиков.

Сейчас застройщик признался, что доделывать ничего не собирается. На данный момент не сделаны следующие оплаченные работы: не положена черепица, нет потолка второго этажа, не утеплена крыша, нет окон, дверей, не сделана терраса, не куплено насосное оборудование, не выполнены сантехнические работы, не сделана смотровая яма в гаражном помещении и т.д. Многое из того, что сделано выполнено с нарушениями договора и строительных норм. За время стройки сменилось множество бригад и прорабов. Многим из них не выплачена з\п и многие из них пострадали также, как и мы. Ильченко Артем Юрьевич очень-очень редко берет трубку, но денег для нашего полностью оплаченного объекта у него нет, и не предвидится. С юристами по поводу ситуации неоднократно консультировались. Ответ у всех один. «Вы однозначно выиграете процесс, но на счетах фирмы ничего нет, взять нечего, затратите и деньги, и время, кроме того, стройку придется на время процесса заморозить и соответственно оставлять дом без крыши в зиму. Все деньги уже давно идут через ООО Русские Палаты Строй. Мы знаем, что у ООО Русских Палат есть еще порядка восьми объектов с похожей ситуацией. Недавно наши друзья, решившие купить дом, также чуть не обратились в данную фирму благодаря их обширной рекламе. В общем, будьте бдительны. Будем рады, если мы смогли кому-то помочь, и так же ищем других людей, пострадавших от рук ООО Русские палаты.