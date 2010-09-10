Покупать котел или буржуйку?

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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Koluchkot » Сегодня, 16:59

Купили небольшой дом, переезжаем на зиму, сейчас с отоплением решаем.
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Korpan_Vlad » Сегодня, 17:00

А что, у вас тоже газа нет? Мы хоть и с газом дом купили, но котел поставили на дровах, его к батареям подключили - красота.
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