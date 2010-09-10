Покупать котел или буржуйку?
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Покупать котел или буржуйку?
Купили небольшой дом, переезжаем на зиму, сейчас с отоплением решаем.
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41
Re: Покупать котел или буржуйку?
А что, у вас тоже газа нет? Мы хоть и с газом дом купили, но котел поставили на дровах, его к батареям подключили - красота.
Re: Покупать котел или буржуйку?
Почему дровами топили, а не брекетами или углем?
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41
Re: Покупать котел или буржуйку?
Koluchkot писал(а):Почему дровами топили, а не брекетами или углем?
У бывших хозяев тут полдвора обрезками деревьев завалено было, купил бензопилу http://www.toool.ru/benzopila__patriot_pt_541_pro.html - вот и все затраты. Плюс сухостоя на участке еще полно, сейчас буду расчищать еще сад, только руки дошли.
Re: Покупать котел или буржуйку?
О, нормальная пила, кстати? мне про патриот говорили, что по цене-качеству вроде они очень даже.
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41
Re: Покупать котел или буржуйку?
Koluchkot писал(а):О, нормальная пила, кстати? мне про патриот говорили, что по цене-качеству вроде они очень даже.
Я доволен, ничего плохого сказать не могу. Думал, если что-то будем смущать, сдам ее по гарантии в течение года - но нет, нареканий не было.
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