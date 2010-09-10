Покупать котел или буржуйку?

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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Koluchkot » Вчера, 16:59

Купили небольшой дом, переезжаем на зиму, сейчас с отоплением решаем.
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Korpan_Vlad » Вчера, 17:00

А что, у вас тоже газа нет? Мы хоть и с газом дом купили, но котел поставили на дровах, его к батареям подключили - красота.
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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Re: Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Koluchkot » Сегодня, 18:39

Почему дровами топили, а не брекетами или углем?
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Korpan_Vlad » Сегодня, 18:40

Koluchkot писал(а):Почему дровами топили, а не брекетами или углем?


У бывших хозяев тут полдвора обрезками деревьев завалено было, купил бензопилу http://www.toool.ru/benzopila__patriot_pt_541_pro.html - вот и все затраты. Плюс сухостоя на участке еще полно, сейчас буду расчищать еще сад, только руки дошли.
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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Re: Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Koluchkot » Сегодня, 18:45

О, нормальная пила, кстати? мне про патриот говорили, что по цене-качеству вроде они очень даже.
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Покупать котел или буржуйку?

Сообщение Korpan_Vlad » Сегодня, 18:46

Koluchkot писал(а):О, нормальная пила, кстати? мне про патриот говорили, что по цене-качеству вроде они очень даже.


Я доволен, ничего плохого сказать не могу. Думал, если что-то будем смущать, сдам ее по гарантии в течение года - но нет, нареканий не было.
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