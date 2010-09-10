Сообщение Korpan_Vlad » Сегодня, 18:46

Koluchkot писал(а): О, нормальная пила, кстати? мне про патриот говорили, что по цене-качеству вроде они очень даже.

Я доволен, ничего плохого сказать не могу. Думал, если что-то будем смущать, сдам ее по гарантии в течение года - но нет, нареканий не было.