Развитие дошкольников
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Развитие дошкольников
Уважаемые родители. Поделитесь советами, как вы развиваете ваших дошкольников и первоклассников, помимо непосредственно учебы в школе. У нас ребенок ну ничем не интересуется. Водили к репетитору, безуспешно. Как же его в школу готовить-то...
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