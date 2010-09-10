Развитие дошкольников

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Развитие дошкольников

Сообщение Инга Май » Сегодня, 00:11

Уважаемые родители. Поделитесь советами, как вы развиваете ваших дошкольников и первоклассников, помимо непосредственно учебы в школе. У нас ребенок ну ничем не интересуется. Водили к репетитору, безуспешно. Как же его в школу готовить-то...
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