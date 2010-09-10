Сообщение Инга Май » Сегодня, 00:11

Уважаемые родители. Поделитесь советами, как вы развиваете ваших дошкольников и первоклассников, помимо непосредственно учебы в школе. У нас ребенок ну ничем не интересуется. Водили к репетитору, безуспешно. Как же его в школу готовить-то...