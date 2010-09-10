Развитие дошкольников
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Развитие дошкольников
Уважаемые родители. Поделитесь советами, как вы развиваете ваших дошкольников и первоклассников, помимо непосредственно учебы в школе. У нас ребенок ну ничем не интересуется. Водили к репетитору, безуспешно. Как же его в школу готовить-то...
Re: Развитие дошкольников
Да никак. Время значит ещё не пришло. Не напрягайте ребенка, иначе интерес может пропасть вовсе. Наша тоже в 6 ещё не хотела ничего учить и запоминать, а в 7 лет научилась читать и считать буквально за месяц.
Re: Развитие дошкольников
Да мы ребенка особо и не напрягаем, скорее мы сами напрягаемся. Потому что последние года родители первоклассников задаются вопросом, а зачем им вообще этот первый класс, если от детей требуют при поступлении уметь читать, писать, считать и т.д. Не хотелось бы, чтобы на нашем ребенке потом учитель тренировал свои воспитательные меры. Мне тут подруга посоветовала развивающие игры для детей 6 лет http://quicksave.su/educational-games/ages-6-8/for-kids И я думаю, стоит ли подсаживать ребенка на компьютер, будет ли польза от таких игр, кто знает?
Re: Развитие дошкольников
Я думаю, можно попробовать. Но контролировать процесс и время, проведенное перед компьютером. Чтобы ребенок не увлекся. Я своих лично гоняю от компьютеров, планшетов. Пусть лучше рисуют, читают, лепят. Но в меру можно всё.
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