Сообщение Hanny » 25 сен 2017, 23:23

Да никак. Время значит ещё не пришло. Не напрягайте ребенка, иначе интерес может пропасть вовсе. Наша тоже в 6 ещё не хотела ничего учить и запоминать, а в 7 лет научилась читать и считать буквально за месяц.